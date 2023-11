World Cup 2026 (Q): the program for the first two days of qualifications in Africa

Discover the schedule of matches in November in Africa, counting for the first and second days of the 2026 World Cup qualifiers on the continent. South Africa-Benin and Nigeria-Lesotho are notably the posters on the program.

Several matches are on the program this week and the one after on African pitches. Matches counting for the first and second days of the 2026 World Cup qualifiers. In search of its first qualification for the final phase of a World Cup, Benin will challenge South Africa and Lesotho, on the 18th and Next November 21.

Two decisive posters for the Cheetahs who must take the six points of victory to properly launch their campaign in Pool C, made up in particular of Nigeria, Rwanda and Zimbabwe.

The schedule of matches in November in Africa (time in GMT+1)

Wednesday November 15

2:00 p.m.: Equatorial Guinea-Namibia (Group H), Nuevo Estadio de Malabo

2:00 p.m.: Rwanda-Zimbabwe (Group C), Stade Huye

5:00 p.m.: DR Congo-Mauritania (Group B), Stade des Martyrs, Kinshasa

8:00 p.m.: Ethiopia-Sierra Leone (Group A), El Abdi Stadium, El Jadida (Morocco)

Thursday November 16

2:00 p.m.: Botswana-Mozambique (Group G), Obed Itani Chilume Stadium, Francistown

2:00 p.m.: Burundi-Gambia (Group F), Benjamin Mkapa Stadium, Dar Es Salaam

5:00 p.m.: Algeria-Somalia (Group G), Nelson Mandela Stadium, Algiers

5:00 p.m.: Egypt-Djibouti (Group A), Cairo International Stadium

5:00 p.m.: Gabon-Kenya (Group F), Stade de Franceville

17:00: Nigeria-Lesotho (Group C), Godswill Akpabio International Stadium, Uyo

17:00: Sudan-Togo (Group B), Benina Martyrs Stadium (Libya)

8:00 p.m.: Cape Verde-Angola (Group D), Estádio Nacional de Cabo Verde, Praia

Friday November 17

2:00 p.m.: Comoros-Central African Republic (Group I), Moroni Stadium

2:00 p.m.: Eswatini-Libya (Group D), Mbombela Stadium, Nelspruit (South Africa)

2:00 p.m.: Guinea-Uganda (Group G), Berkane Municipal Stadium (Morocco)

5:00 p.m.: Ghana-Madagascar (Group I), Baba Yara Stadium, Kumasi

17:00: Liberia-Malawi (Group H), Samuel Kanyon Doe Sports Complex

17:00: Zambia-Congo (Group E), Levy Mwanawasa Stadium, Ndola

8:00 p.m.: Burkina Faso-Guinea-Bissau (Group A), Marrakech Stadium (Morocco)

8:00 p.m.: Cameroon-Mauritius (Group D), Japoma Stadium

8:00 p.m.: Ivory Coast-Seychelles (Group F), Ebimpé Olympic Stadium

8:00 p.m.: Mali-Chad (Group I), Stade du 26-mars, Bamako

8:00 p.m.: Tunisia-Sao Tome and Principe (Group H), Radès

Saturday November 18

2:00 p.m.: South Africa-Benin (Group C), Moses Mabhida Stadium, Durban

5:00 p.m.: Niger-Tanzania (Group E), Marrakech Stadium (Morocco)

8:00 p.m.: Senegal-South Sudan (Group B), Stade Abdoulaye Wade (behind closed doors)

Sunday November 19

2:00 p.m.: Burundi-Gabon (Group F), Benjamin Mkapa Stadium, Dar Es Salaam

2:00 p.m.: Mozambique-Algeria (Group G), Estadio do Zimpeto

2:00 p.m.: Zimbabwe-Nigeria (Group C), Huye Stadium

17:00: Sierra Leone-Egypt (Group A), Samuel Kanyon Doe Sports Complex (Liberia)

17:00: Sudan-DR Congo (Group B), Benina Martyrs Stadium (Libya)

Monday November 20

2:00 p.m.: Djibouti – Guinea-Bissau (Group A), Al Salam Stadium, Cairo (Egypt)

5:00 p.m.: Gambia-Ivory Coast (Group F), Benjamin Mkapa Stadium, Dar Es Salaam

17:00: Liberia-Equatorial Guinea (Group H), Samuel Kanyon Doe Sports Complex

8:00 p.m.: Mali-Central African Republic (Group I), Stade du 26-mars, Bamako

8:00 p.m.: Seychelles-Kenya (Group F), Stade Félix-Houphouët-Boigny

8:00 p.m.: Chad-Madagascar (Group I), Oujda Municipal Stadium (Morocco)

Tuesday November 21