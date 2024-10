CAN Morocco 2025 qualifiers: schedule and results of all matches

The qualifiers for the 2025 African Cup of Nations (CAN), which will take place in Morocco, are in full swing, with teams from across the continent competing for their place in this prestigious tournament. Since the launch of qualifying, the matches have been marked by varied performances and notable surprises.

Currently, 48 countries are involved in this competition, divided into 12 groups of four teams each. The two best teams from each group will qualify for the final phase, with the exception of group B where only the best ranked country, outside Morocco, will be able to access the CAN.

Qualif. CAN 2025 โ€“ Group ranking

Group C

Position Team Pts J G N P BP B.C. Diff 1 Egypt 12 4 4 0 0 10 0 +10 2 Botswana 6 4 2 0 2 3 5 -2 3 Cape Verde 4 4 1 1 2 3 5 -2 4 Mauritania 3 4 1 0 3 4 5 -1

Match Results

1st day โ€“ September 6 & 7 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt

3-0

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania

1-0

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana

2nd day โ€“ September 10 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana

0-4

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde

2-0

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania

3rd day โ€“ October 10 & 11 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde

0-1

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt

2-0

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania

4th day โ€“ October 15 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania

0-1

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana

1-0

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde

5th day โ€“ November 15 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt

๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผ Botswana

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania

6th day โ€“ November 19 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ท Mauritania

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Egypt

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ป Cape Verde

Qualif. CAN 2025 โ€“ Group ranking

Group G

Position Team Pts J G N P BP B.C. Diff 1 Ivory Coast 9 4 3 0 1 8 2 +6 2 Zambia 7 4 2 1 1 6 4 +2 3 Sierra Leone 4 4 1 1 2 4 7 -3 4 Chad 2 4 0 2 2 3 6 -3

Match Results

1st day โ€“ September 4 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone

0-0

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast

2-0

๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia

2nd day โ€“ September 9 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia

3-2

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone

3rd day โ€“ September 10 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad

0-2

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast

4th day โ€“ Oct. 11 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia

0-0

๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast

4-1

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone

5th day โ€“ October 15 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad

0-1

๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone

1-0

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast

6th day โ€“ November 15 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎ Ivory Coast ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉ Chad

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone

6th day โ€“ November 19 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑ Sierra Leone

๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒ Zambia

Qualif. CAN 2025 โ€“ Group ranking

Group J

Position Team Pts J G N P BP B.C. Diff 1 Cameroon 10 4 3 1 0 8 3 +5 2 Zimbabwe 8 4 2 2 0 6 3 +3 3 Kenya 4 4 1 1 2 3 6 -3 4 Namibia 0 4 0 0 4 0 7 -7

Match Results

1st day โ€“ September 4 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya

0-0

๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon

1-0

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia

2nd day โ€“ September 10 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe

0-0

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia

1-2

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya

3rd day โ€“ Oct. 10 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia

0-1

๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe

4th day โ€“ Oct. 11 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon

4-1

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya

5th day โ€“ October 14 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya

0-1

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe

3-1

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia

6th day โ€“ November 15 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆ Namibia

๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒ Cameroon ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe

๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ช Kenya