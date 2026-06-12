World Cup 2026: the complete calendar and results
From June 11 to July 19, 2026, the planet stops spinning to make way for the 2026 World Cup which takes place in the United States, Mexico and Canada. For this first edition with 48 teams and three different countries, the best football nations have come together to succeed Argentina, the reigning champion. Here is the complete schedule and results of the 104 matches of the tournament.
The different groups
Group A : Mexico, South Africa, South Korea, Czech Republic
Group B : Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland
Group C : Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
Group D : United States, Paraguay, Australia, Türkiye
Group E : Germany, Curaçao, Ivory Coast, Ecuador
Group F : Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
Group G : Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H : Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay
Group I : France, Senegal, Iraq, Norway
Group J : Argentina, Algeria, Austria, Jordan
Group K : Portugal, Democratic Republic of Congo, Uzbekistan, Colombia
Group L : England, Croatia, Ghana, Panama
The full program of matches for the 2026 World Cup
June 11
Mexico 2-0 South Africa (Azteca Stadium, Mexico) – Group A
June 12
South Korea 2-1 Czechia (Estadio Akron, Guadalajara) – Group A
Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina (BMO Field, Toronto) – Group B
June 13
01h : United States-Paraguay (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group D
7 p.m. : Qatar-Switzerland (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group B
June 13
10 p.m. : Brazil-Morocco (MetLife Stadium, New York) – Group C
June 14
01h : Haiti-Scotland (Gillette Stadium, Boston) – Group C
04h : Australia-Türkiye (BC Place, Vancouver) – Group D
5 p.m. : Germany-Curaçao (NRG Stadium, Houston) – Group E
8 p.m. : Netherlands-Japan (AT&T Stadium, Arlington) – Group F
11 p.m. : Ivory Coast-Ecuador (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group E
June 15
02h : Sweden-Tunisia (Estadio BBVA, Monterrey) – Group F
4 p.m. : Spain-Cape Verde (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group H
7 p.m. : Belgium-Egypt (Lumen Field, Seattle) – Group G
10 p.m. : Saudi Arabia-Uruguay (Hard Rock Stadium, Miami) – Group H
June 16
01h : Iran-New Zealand (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group G
7 p.m. : France-Senegal (MetLife Stadium, New York) – Group I
10 p.m. : Iraq-Norway (Gillette Stadium, Boston) – Group I
June 17
01h : Argentina-Algeria (Arrowhead Stadium, Kansas City) – Group J
04h : Austria-Jordan (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group J
5 p.m. : Portugal-DR Congo (NRG Stadium, Houston) – Group K
8 p.m. : England-Croatia (AT&T Stadium, Arlington) (BMO Field, Toronto) – Group L
11 p.m. : Ghana-Panama (BMO Field, Toronto) – Group L
June 18
02h : Uzbekistan-Colombia (Estadio Azteca, Mexico) – Group K
4 p.m. : Czechia-South Africa (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group A
7 p.m. : Switzerland-Bosnia-Herzegovina (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group B
10 p.m. : Canada-Qatar (BC Place, Vancouver) – Group B
June 19
01h : Mexico-South Korea (Estadio Akron, Guadalajara) – Group A
7 p.m. : United States-Australia (Lumen Field, Seattle) – Group D
10 p.m. : Scotland-Morocco (Gillette Stadium, Boston) – Group C
June 20
00:30 : Brazil-Haiti (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group C
03h : Türkiye-Paraguay (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group D
5 p.m. : Netherlands-Sweden (NRG Stadium, Houston) – Group F
8 p.m. : Germany-Ivory Coast (BMO Field, Toronto) – Group E
June 21
00h : Ecuador-Curaçao (Arrowhead Stadium, Kansas City) – Group E
04h : Tunisia-Japan (Estadio BBVA, Monterrey) – Group F
4 p.m. : Spain-Saudi Arabia (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group H
7 p.m. : Belgium-Iran (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group G
10 p.m. : Uruguay-Cape Verde (Hard Rock Stadium, Miami) – Group H
June 22
01h : New Zealand-Egypt (BC Place, Vancouver) – Group G
5 p.m. : Argentina-Austria (AT&T Stadium, Arlington) – Group J
9 p.m. : France-Iraq (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group I
June 23
00h : Norway-Senegal (MetLife Stadium, New York) – Group I
03h : Jordan-Algeria (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group J
5 p.m. : Portugal-Uzbekistan (NRG Stadium, Houston) – Group K
8 p.m. : England-Ghana (Gillette Stadium, Boston) – Group L
11 p.m. : Panama-Croatia (BMO Field, Toronto) – Group L
June 24
02h : Colombia-DR Congo (Estadio Akron, Guadalajara) – Group K
7 p.m. : Switzerland-Canada (BC Place, Vancouver) – Group B
7 p.m. : Bosnia-Herzegovina-Qatar (Lumen Field, Seattle) – Group B
10 p.m. : Scotland-Brazil (Hard Rock Stadium, Miami) – Group C
10 p.m. : Morocco-Haiti (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group C
June 25
01h : Czechia-Mexico (Azteca Stadium, Mexico) – Group A
01h : South Africa-South Korea (BBVA Stadium, Monterrey) – Group A
8 p.m. : Curaçao-Ivory Coast (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group E
8 p.m. : Ecuador-Germany (MetLife Stadium, New York) – Group E
11 p.m. : Japan-Sweden (AT&T Stadium, Arlington) – Group F
11 p.m. : Tunisia-Netherlands (Arrowhead Stadium, Kansas City) – Group F
June 26
02h : Türkiye-United States (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group D
02h : Paraguay-Australia (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group D
7 p.m. : Norway-France (Gillette Stadium, Boston) – Group I
7 p.m. : Senegal-Iraq (BMO Field, Toronto) – Group I
June 27
00h : Cape Verde-Saudi Arabia (NRG Stadium, Houston) – Group H
00h : Uruguay-Spain (Estadio Akron, Guadalajara) – Group H
03h : Egypt-Iran (Lumen Field, Seattle) – Group G
03h : New Zealand-Belgium (BC Place, Vancouver) – Group G
9 p.m. : Panama-England (MetLife Stadium, New York) – Group L
9 p.m. : Croatia-Ghana (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group L
11:30 p.m. : Colombia-Portugal (Hard Rock Stadium, Miami) – Group K
11:30 p.m. : DR Congo-Uzbekistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group K
June 28
02h : Algeria-Austria (Arrowhead Stadium, Kansas City) – Group J
02h : Jordan-Argentina (AT&T Stadium, Arlington) – Group J
9 p.m. : Round of 16 2A-2B in Los Angeles
16th final
June 29
5 p.m. : 1C-2F in Houston
8:30 p.m. : 1E-3ABCDF in Boston
June 30
01h : 1F-2C in Monterrey
5 p.m. : 2E-2I in Dallas
7 p.m. : 1I-3CDFGH in New York
July 1
01h : 1A-3CEFHI in Mexico
4 p.m. : 1L-3EHIJK in Atlanta
8 p.m. : 1G-3AEHIJ in Seattle
July 2
00h : 1D-3BEFIJ in San Francisco
7 p.m. : 1H-2D in Los Angeles
11 p.m. : Round of 16 2K-2L in Toronto
July 3
03h : 1B-3EFGIJ in Vancouver
6 p.m. : 2D-2G in Dallas
10 p.m. : Round of 16 1D-2H in Miami
July 4
01:30: 16th final 1K-3DEIJL in Kansas City
8th final
July 4
3 p.m. : 2A or 2B – 1F or 2C in Houston
9 p.m. : 1E or 3ABCDF – 1I or 3CDFGH in Philadelphia
July 5
8 p.m. : 1C or 2F – 2E or 2I in New York
July 6
00h : 1A or 3CEFHI – 1L or 3EHIJK in Mexico
7 p.m. : 2K or 2L – 1H or 2D in Dallas
July 7
00h : 1D or 3BEFIJ – 1G or 3AEHIJ in Seattle
4 p.m. : 1D or 2H – 2D-2G at 6 p.m. in Atlanta
8 p.m. : 1B or 3EFGIJ – 1K or 3DEIJL in Vancouver
Quarter-finals
July 9
8 p.m. : winner of 8th final 1-winner of 8th final 2 in Boston (QF1)
July 10
7 p.m. : winner of 8th final 3-winner of 8th final 4 in Los Angeles (QF2)
July 11
9 p.m. : quarter-final winner 8th final 5-winner 8th final 6 in Miami (QF3)
July 12
01h : winner 8th final 7-winner 8th final 8 in Kansas City (QF4)
Semi-finals
July 14
7 p.m.: QF1 winner-QF2 winner in Dallas (DF1)
July 15
9 p.m. : QF3 winner-QF4 winner semi-final in Atlanta (DF2)
Third place
July 18
7 p.m. : loser DF1-loser DF2 in Miami
Final
July 19
7 p.m. : DF1 winner-DF2 winner: July 19 at 9 p.m. in New York
Oumar Boubacar NDONGO