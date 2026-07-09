World Cup 2026: the complete calendar and results
From June 11 to July 19, 2026, the planet stops spinning to make way for the 2026 World Cup which takes place in the United States, Mexico and Canada. For this first edition with 48 teams and three different countries, the best football nations have come together to succeed Argentina, the reigning champion. Here is the complete schedule and results of the 104 matches of the tournament.
The different groups
Group A : Mexico, South Africa, South Korea, Czech Republic
Group B : Canada, Bosnia and Herzegovina, Qatar, Switzerland
Group C : Brazil, Morocco, Haiti, Scotland
Group D : United States, Paraguay, Australia, Türkiye
Group E : Germany, Curaçao, Ivory Coast, Ecuador
Group F : Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia
Group G : Belgium, Egypt, Iran, New Zealand
Group H : Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay
Group I : France, Senegal, Iraq, Norway
Group J : Argentina, Algeria, Austria, Jordan
Group K : Portugal, Democratic Republic of Congo, Uzbekistan, Colombia
Group L : England, Croatia, Ghana, Panama
The full program of matches for the 2026 World Cup
June 11
Mexico 2-0 South Africa (Azteca Stadium, Mexico) – Group A
June 12
South Korea 2-1 Czechia (Estadio Akron, Guadalajara) – Group A
Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina (BMO Field, Toronto) – Group B
June 13
United States 4-1 Paraguay (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group D
Qatar 1-1 Switzerland (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group B
June 13
Brazil 1-1 Morocco (MetLife Stadium, New York) – Group C
June 14
Haiti 0-1 Scotland (Gillette Stadium, Boston) – Group C
Australia 2-0 Türkiye (BC Place, Vancouver) – Group D
Germany 7-1 Curaçao (NRG Stadium, Houston) – Group E
The Netherlands 2-2 Japan (AT&T Stadium, Arlington) – Group F
Ivory Coast 1-0 Ecuador (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group E-
June 15
Sweden 5-1 Tunisia (Estadio BBVA, Monterrey) – Group F
Spain 0-0 Cape Verde (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group H
Belgium 1-1 Egypt (Lumen Field, Seattle) – Group G
Saudi Arabia 1-1 Uruguay (Hard Rock Stadium, Miami) – Group H
June 16
Iran 2-2 New Zealand (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group G
France 3-1 Senegal (MetLife Stadium, New York) – Group I
Iraq 1-4 Norway (Gillette Stadium, Boston) – Group I
June 17
Argentina 3-0 Algeria (Arrowhead Stadium, Kansas City) – Group J
Austria 3-1 Jordan (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group J
Portugal 1-1 DR Congo (NRG Stadium, Houston) – Group K
England 4-2 Croatia (AT&T Stadium, Arlington) (BMO Field, Toronto) – Group L
Ghana 1-0 Panama (BMO Field, Toronto) – Group L
June 18
Uzbekistan 1-3 Colombia (Estadio Azteca, Mexico) – Group K
Czechia 1-1 South Africa (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group A
Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group B
Canada 6-0 Qatar (BC Place, Vancouver) – Group B
June 19
Mexico 1-0 South Korea (Estadio Akron, Guadalajara) – Group A
USA 2-0 Australia (Lumen Field, Seattle) – Group D
Scotland 0-1 Morocco (Gillette Stadium, Boston) – Group C
June 20
Brazil 3-0 Haiti (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group C
Türkiye 0-1 Paraguay (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group D
Netherlands 5-1 Sweden (NRG Stadium, Houston) – Group F
Germany 2-1 Ivory Coast (BMO Field, Toronto) – Group E
June 21
Ecuador 0-0 Curaçao (Arrowhead Stadium, Kansas City) – Group E
Tunisia 0-4 Japan (Estadio BBVA, Monterrey) – Group F
Spain 4-0 Saudi Arabia (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group H
Belgium 0-0 Iran (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group G
Uruguay 2-2 Cape Verde (Hard Rock Stadium, Miami) – Group H
June 22
New Zealand 1-3 Egypt (BC Place, Vancouver) – Group G
Argentina 2-0 Austria (AT&T Stadium, Arlington) – Group J
France 3-0 Iraq (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group I
June 23
Norway 3-2 Senegal (MetLife Stadium, New York) – Group I
Jordan 1-2 Algeria (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group J
Portugal 5-0 Uzbekistan (NRG Stadium, Houston) – Group K
England 0-0 Ghana (Gillette Stadium, Boston) – Group L
11 p.m. : Panama 0-1 Croatia (BMO Field, Toronto) – Group L
June 24
Colombia 1-0 DR Congo (Estadio Akron, Guadalajara) – Group K
Switzerland 2-1 Canada (BC Place, Vancouver) – Group B
Bosnia and Herzegovina 3-1 Qatar (Lumen Field, Seattle) – Group B
Scotland 0-3 Brazil (Hard Rock Stadium, Miami) – Group C
Morocco 4-2 Haiti (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group C
June 25
Czechia 0-3 Mexico (Azteca Stadium, Mexico) – Group A
South Africa 1-0 South Korea (BBVA Stadium, Monterrey) – Group A
Curacao 0-2 Ivory Coast (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group E
Ecuador 2-1 Germany (MetLife Stadium, New York) – Group E
Japan 1-1 Sweden (AT&T Stadium, Arlington) – Group F
Tunisia 1-3 Netherlands (Arrowhead Stadium, Kansas City) – Group F
June 26
Türkiye 3-2 United States (SoFi Stadium, Los Angeles) – Group D
Paraguay 0-0 Australia (Levi’s Stadium, San Francisco) – Group D
Norway 1-4 France (Gillette Stadium, Boston) – Group I
Senegal 5-0 Iraq (BMO Field, Toronto) – Group I
June 27
Cape Verde 0-0 Saudi Arabia (NRG Stadium, Houston) – Group H
00h : Uruguay 0-1 Spain (Estadio Akron, Guadalajara) – Group H
03h : Egypt 1-1 Iran (Lumen Field, Seattle) – Group G
03h : New Zealand 1-5 Belgium (BC Place, Vancouver) – Group G
Panama 0-2 England (MetLife Stadium, New York) – Group L
Croatia 2-1 Ghana (Lincoln Financial Field, Philadelphia) – Group L
Colombia 0-0 Portugal (Hard Rock Stadium, Miami) – Group K
DR Congo 3-1 Uzbekistan (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta) – Group K
June 28
Algeria 3-3 Austria (Arrowhead Stadium, Kansas City) – Group J
Jordan 1-3 Argentina (AT&T Stadium, Arlington) – Group J
16th final
June 28
Canada 1-0 South Africa
June 29
Brazil 2-1 Japan in Houston
Germany 1-1, 3 tab to 4 Paraguay in Boston
June 30
The Netherlands 1-1, 2 tab to 3 Morocco in Monterrey
Ivory Coast 1-2 Norway in Dallas
France 3-0 Sweden to New York
July 1
Mexico 2-0 Ecuador to Mexico
England 2-1 DR Congo to Atlanta
Belgium 3-2 ap Senegal to Seattle
July 2
USA 2-0 Bosnia Herzegovina to San Francisco
Spain 3-0 Austria to Los Angeles
Portugal 2-1 Croatia to Toronto
July 3
Switzerland 2-0 Algeria to Vancouver
Australia 1-1, 2 tab to 4 Egypt in Dallas
Argentina 3-2 ap Cape Verde to Miami
July 4
Ghana 0-1 Colombia in Kansas City
8th final
July 4
Canada 0-3 Morocco in Houston
France 1-0 Paraguay to Philadelphia
July 5
Brazil 1-2 Norway in New York
July 6
Mexico 2-3 England in Mexico
Portugal 0-1 Spain in Dallas
July 7
UNITED STATES 1-4 Belgium in Seattle
Argentina 3-2 Egypt to Atlanta
Switzerland 0-0, 4 tab to 3 Colombia to Vancouver
Quarter-finals
July 9
8 p.m. : Morocco – France in Boston (QF1)
July 10
7 p.m. : Norway – England in Los Angeles (QF2)
July 11
9 p.m. : Spain – Belgium in Miami (QF3)
July 12
01h : Argentina – Switzerland in Kansas City (QF4)
Semi-finals
July 14
7 p.m.: QF1 winner-QF2 winner in Dallas (DF1)
July 15
9 p.m. : QF3 winner-QF4 winner semi-final in Atlanta (DF2)
Third place
July 18
7 p.m. : loser DF1-loser DF2 in Miami
Final
July 19
7 p.m. : DF1 winner-DF2 winner: July 19 at 9 p.m. in New York
Oumar Boubacar NDONGO